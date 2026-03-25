La Regione Lombardia ha assegnato più di 405mila euro alla polizia locale di Monza e Brianza, destinandoli all'acquisto di nuove auto e attrezzature tecniche, tra cui body cam e sistemi di videosorveglianza. La somma servirà anche per aggiornare il parco veicoli esistente. La distribuzione dei fondi fa parte di un intervento volto a migliorare le dotazioni operative della polizia locale nella zona.

Per gli agenti anche nuovi droni, taser, strumentazioni portatili per l'analisi dei documenti e sniffer portatili per il rilevamento di esplosivi e il riconoscimento rapido di droghe Regione Lombardia ha stanziato oltre 405mila euro destinati alla polizia locale di Monza e Brianza e che serviranno per l'acquisto di nuove attrezzature tecniche, all'installazione di sistemi di videosorveglianza e al rinnovamento del parco veicoli. L'ottica è quella di un rafforzamento delle politiche di sicurezza urbana e della prevenzione del contrasto dei fenomeni di degrado sociale e inciviltà. Il bando di Regione Lombardia, proposto... 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Nuove auto e body cam per la polizia locale in Brianza: dalla Regione arrivano 400mila euro

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