L'azienda di Cupertino ha annunciato il cambio al vertice, con l'uscita di Tim Cook dal ruolo di CEO. Al suo posto, è stato nominato John Ternus, dirigente con lunga esperienza all’interno dell’azienda. La comunicazione ufficiale conferma questa modifica nella guida dell’impresa tecnologica. La nomina di Ternus sostituisce quindi Cook, che ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato fino a questo momento.

Tim Cook non è più il ceo di Apple. L’azienda di Cupertino ha annunciato un importante cambio al vertice, nominando John Ternus, manager di lungo corso all’interno del gruppo, come nuovo chief executive officer. Cook, che ha guidato Apple per oltre un decennio portandola a diventare una delle aziende più capitalizzate al mondo, assumerà il ruolo di presidente esecutivo, mantenendo quindi un’influenza strategica sulle scelte del colosso tecnologico. John Ternus, attualmente senior vice president dell’Ingegneria Hardware, è considerato uno dei profili più solidi e rispettati all’interno dell’azienda. Entrato in Apple molti anni fa, ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità, contribuendo allo sviluppo di alcuni dei prodotti più importanti della casa, dagli iPhone ai Mac, fino alle più recenti innovazioni hardware.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tim Cook non è più il ceo di Apple: al suo posto nominato John Ternus

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