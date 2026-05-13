La selezione ufficiale dei film horror del Festival di Cannes è stata completata, presentando alcune delle pellicole più intense della sezione Blood Window Showcase. La manifestazione si prepara a mostrare produzioni che puntano a suscitare paura e tensione tra il pubblico. Gli appassionati di genere avranno l’opportunità di vedere le opere più spaventose in programma, che sono state scelte tra quelle presentate durante le ultime settimane.

La selezione dei più terrificanti film del Festival di Cannes è ufficialmente chiusa. Ma siete davvero pronti a scoprire gli otto lungometraggi che faranno il loro sanguinoso ingresso alla croisette? La sezione, dal titolo: Blood Window Showcase, prenderà avvio il 14 maggio e si avvarrà di un Padiglione specializzato alla sezione. Scopriamo tutti i dettagli sulla dark side di questa edizione. L’altra faccia del cinema. La sezione Blood Window del Festival di Cannes ha annunciato la sua selezione di otto lungometraggi, tra i migliori esempi del cinema di genere iberoamericano contemporaneo. L’evento, che prenderà il via il 14 maggio al Marché...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Blood Window Showcase’: siete pronti alla terrificante sezione horror del festival di Cannes?

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