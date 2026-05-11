Cannes 2026 Christopher Aleo e Simona Jakstaite pronti per il Festival del Cinema

A Cannes 2026, la coppia è pronta a partecipare agli eventi principali della Croisette, tra première internazionali, serate di gala e incontri legati al cinema, al lusso e alla moda. La loro presenza si svilupperà lungo tutto il festival, coinvolgendo diverse occasioni ufficiali e sociali. Sono attesi in vari appuntamenti che riuniscono professionisti e appassionati di settore, con un focus particolare sulle anteprime cinematografiche e gli eventi esclusivi della manifestazione.

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