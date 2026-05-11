Cannes 2026 Christopher Aleo e Simona Jakstaite pronti per il Festival del Cinema

Da novella2000.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cannes 2026, la coppia è pronta a partecipare agli eventi principali della Croisette, tra première internazionali, serate di gala e incontri legati al cinema, al lusso e alla moda. La loro presenza si svilupperà lungo tutto il festival, coinvolgendo diverse occasioni ufficiali e sociali. Sono attesi in vari appuntamenti che riuniscono professionisti e appassionati di settore, con un focus particolare sulle anteprime cinematografiche e gli eventi esclusivi della manifestazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La coppia sarà presente ai principali eventi della Croisette del Festival, tra première internazionali, gala esclusivi e appuntamenti legati al mondo del lusso, del cinema e della moda. Christopher Aleo e Simona Jakstaite sono pronti per Cannes 2026. La coppia sarà presente ai principali eventi della Croisette del Festival, tra première internazionali, gala esclusivi e appuntamenti legati al mondo del lusso, del cinema e della moda. Negli ultimi anni, infatti, la coppia è stata spesso avvistata tra Venezia, Monte Carlo, Dubai e Parigi, diventando presenza abituale nei grandi eventi che uniscono cinema, moda, imprenditoria e finanza internazionale.🔗 Leggi su Novella2000.it

cannes 2026 christopher aleo e simona jakstaite pronti per il festival del cinema
© Novella2000.it - Cannes 2026, Christopher Aleo e Simona Jakstaite pronti per il Festival del Cinema
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Christopher Aleo sbarca a Sanremo (con Simona): jet, Riviera e serate top secret

Christopher Aleo: "Sovranità digitale dei pagamenti, una sfida che va affrontata"Nel dibattito sull’economia digitale e sulla sovranità dell’Unione europea, la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web