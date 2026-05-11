Cannes 2026 Christopher Aleo e Simona Jakstaite pronti per il Festival del Cinema
A Cannes 2026, la coppia è pronta a partecipare agli eventi principali della Croisette, tra première internazionali, serate di gala e incontri legati al cinema, al lusso e alla moda. La loro presenza si svilupperà lungo tutto il festival, coinvolgendo diverse occasioni ufficiali e sociali. Sono attesi in vari appuntamenti che riuniscono professionisti e appassionati di settore, con un focus particolare sulle anteprime cinematografiche e gli eventi esclusivi della manifestazione.
La coppia sarà presente ai principali eventi della Croisette del Festival, tra première internazionali, gala esclusivi e appuntamenti legati al mondo del lusso, del cinema e della moda. Christopher Aleo e Simona Jakstaite sono pronti per Cannes 2026. La coppia sarà presente ai principali eventi della Croisette del Festival, tra première internazionali, gala esclusivi e appuntamenti legati al mondo del lusso, del cinema e della moda. Negli ultimi anni, infatti, la coppia è stata spesso avvistata tra Venezia, Monte Carlo, Dubai e Parigi, diventando presenza abituale nei grandi eventi che uniscono cinema, moda, imprenditoria e finanza internazionale.🔗 Leggi su Novella2000.it
Notizie correlate
Leggi anche: Christopher Aleo sbarca a Sanremo (con Simona): jet, Riviera e serate top secret
Christopher Aleo: "Sovranità digitale dei pagamenti, una sfida che va affrontata"Nel dibattito sull’economia digitale e sulla sovranità dell’Unione europea, la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha...