Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha criticato pubblicamente la gestione europea della crisi dei carburanti, affermando che ci potrebbe essere il rischio di un blocco del Paese. Ha rivolto specifiche accuse alla Commissione europea, sottolineando l’incapacità di affrontare adeguatamente la situazione. La dichiarazione è stata rilasciata in un momento di tensione tra il governo italiano e le istituzioni comunitarie sulla questione energetica.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le critiche del ministro alla Commissione europea. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ha espresso forte preoccupazione per la gestione europea della crisi dei carburanti. Intervenendo a Firenze durante un evento istituzionale, ha dichiarato che “l’Europa continua a restare immobile”, impedendo all’Italia di intervenire come necessario. Secondo Salvini, a Bruxelles si starebbe sottovalutando la gravità della situazione, arrivando a ipotizzare persino una certa “malafede” nella gestione della crisi. Il rischio per trasporti e approvvigionamenti. Il ministro ha evidenziato come le richieste di intervento arrivino direttamente dalle associazioni degli autotrasportatori, attualmente in difficoltà.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Carburanti, Salvini attacca l’Europa: “Rischiamo il blocco del Paese”

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