Blitz interforze nei locali della movida | sequestri sanzione e chiusure

Nelle ultime ore, le forze dell’ordine hanno eseguito un intervento nei locali della movida in diversi punti della città. Durante il controllo, sono stati sequestrati alcuni beni e sono state applicate sanzioni amministrative. Inoltre, sono state disposte alcune chiusure temporanee di esercizi ritenuti non in regola con le normative vigenti. L’operazione rientra in una serie di controlli mirati alla tutela della sicurezza urbana e alla regolarità delle attività di somministrazione.

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