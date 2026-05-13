Blitz interforze nei locali della movida | sequestri sanzione e chiusure
Nelle ultime ore, le forze dell’ordine hanno eseguito un intervento nei locali della movida in diversi punti della città. Durante il controllo, sono stati sequestrati alcuni beni e sono state applicate sanzioni amministrative. Inoltre, sono state disposte alcune chiusure temporanee di esercizi ritenuti non in regola con le normative vigenti. L’operazione rientra in una serie di controlli mirati alla tutela della sicurezza urbana e alla regolarità delle attività di somministrazione.
Controlli strordinari nel territorio di Aversa: nel mirino delle interforze i locali della movida. E’ statorealizzato un articolato servizio di controllo finalizzato al contrasto delle irregolarità nel settore della somministrazione alimenti e bevande, alla tutela della sicurezza urbana, della.🔗 Leggi su Casertanews.it
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