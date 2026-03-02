Le forze dell’ordine hanno effettuato controlli nelle aree della movida nel quartiere Vomero, concentrandosi su persone, veicoli ed esercizi commerciali. Sono state identificate irregolarità fiscali, attività lavorative non in regola e infrazioni al Codice della Strada. Durante le verifiche sono state comminate sanzioni e sequestrati alcuni veicoli. Le operazioni sono state condotte in collaborazione tra diversi corpi di polizia.

© Puntomagazine.it - Controlli interforze nelle zone della movida del Vomero tra sicurezza urbana e verifiche amministrative su locali e attività

