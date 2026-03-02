Controlli interforze nelle zone della movida del Vomero tra sicurezza urbana e verifiche amministrative su locali e attività
Le forze dell’ordine hanno effettuato controlli nelle aree della movida nel quartiere Vomero, concentrandosi su persone, veicoli ed esercizi commerciali. Sono state identificate irregolarità fiscali, attività lavorative non in regola e infrazioni al Codice della Strada. Durante le verifiche sono state comminate sanzioni e sequestrati alcuni veicoli. Le operazioni sono state condotte in collaborazione tra diversi corpi di polizia.
