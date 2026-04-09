Durante un blitz notturno in un carcere, le forze dell'ordine hanno sequestrato quattro telefoni cellulari, un router e una quantità di sostanze stupefacenti. L'operazione ha coinvolto i detenuti e ha portato al ritrovamento di materiali che potrebbero essere stati utilizzati per comunicazioni illecite e traffico di droga all’interno della struttura. Le autorità stanno procedendo con verifiche e indagini per approfondire quanto accaduto.

Maxi sequestro durante una perquisizione notturna in carcere: trovati cellulari, un router e sostanze stupefacenti, tra cui cocaina e hashish Quattro telefoni cellulari, un router, una significativa quantità di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina e hashish sono stati sequestrati nel carcere di Ariano Irpino nel corso di una perquisizione notturna che ha interessato una intera sezione della Casa Circondariale irpina. L’operazione è stata coordinata dal comandante della Polizia penitenziaria e ha coinvolto tutto il personale in servizio. Vincenzo Palmieri, segretario regionale dell’Osapp, esprime “sostegno e apprezzamento al personale che anche in questa occasione ha dimostrato professionalità e impegno”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Blitz notturno in carcere: sequestrati cellulari, router e droga

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