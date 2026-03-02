L' allerta del Viminale | vertice sulla sicurezza Meloni chiama il Colle

Il Viminale ha convocato un vertice sulla sicurezza, mentre il presidente del Consiglio ha chiamato il Capo dello Stato per discutere della situazione. Nel frattempo, nel Golfo si registrano incendi ancora attivi, e le dichiarazioni di alcuni esponenti politici indicano un orientamento verso soluzioni negoziali. La discussione riguarda le modalità di intervento e le strategie da adottare in un momento di crescente tensione.

La premier sente i leader dell'Ue e del Golfo. Oggi l'informativa del governo in Parlamento E insomma, il Golfo brucia, non è ancora tempo di feluche. "Certo, di principio noi eravamo favorevoli a una strada negoziale - racconta Antonio Tajani - e il presidente del Consiglio lo ha ripetuto più volte". Roma ha pure ospitato una tornata di colloqui Usa-Iran, con mediazione omanita, ma tant'è, questa è l'ora del realismo, spiega il ministro degli Esteri, che oggi riferirà a Palazzo Madama sugli sviluppi della crisi. "Facciamo il punto. Innanzitutto è inaccettabile che Teheran costruisse la bomba nucleare e incrementasse il numero dei missili: l'irrigidimento ha provocato la reazione di Israele e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Crans Montana, l'allerta a Milano: vertice in prefettura sulla sicurezza dei localiI fatti di Capodanno in Svizzera hanno fatto scattare l'allarme anche a Milano, dove verranno effettuati maggiori controlli

Il Colle chiama Piantedosi. Meloni: «Atti contro lo stato»Gli scontri di Torino entrano nel dibattito politico e scatenano la promessa di nuovi provvedimenti repressivi e leggi speciali.

Abbiamo varato un decreto legge sulla sicurezza di 33 articoli e 29 disegni di legge.

Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha convocato il Comitato Nazionale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’incontro si terrà al Viminale alle ore 16.30 di domani, lunedì 2 marzo. x.com

