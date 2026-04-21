La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 31 anni a Patti durante un’operazione di controllo. Durante le verifiche, sono state sequestrate diverse dosi di sostanze stupefacenti pronte per lo spaccio e attrezzature utilizzate per il confezionamento illegale. L’uomo è stato condotto in carcere in seguito alle indagini e ai controlli effettuati sul posto.

Un trentunenne residente a Patti è stato condotto in carcere dalla Polizia di Stato dopo un’operazione di controllo che ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e attrezzature per il confezionamento illegale. Gli agenti del Commissariato locale hanno rinvenuto all’interno dell’abitazione del sospettato 125 grammi di cannabinoidi e 10 grammi di cocaina, quest’ultima già parzialmente suddivisa in dosi pronte per la vendita. L’intervento è avvenuto durante una serie di controlli mirati sul territorio, che hanno permesso agli inquirenti di setacciare l’intera dimora del giovane. La ricerca degli agenti ha portato alla luce diverse tipologie di droga, tra cui hashish e marijuana, nascoste strategicamente sia tra i vestiti che sulla soglia di una finestra.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Patti, blitz della Polizia: preso 31enne con dosi pronte allo spaccio

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