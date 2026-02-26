Sofia Goggia | Siamo a metà stagione Sei gare in dieci giorni | volume di stress sono fiduciosa

Sofia Goggia ha completato la prova cronometrata della discesa libera a Soldeu, evento inserito nel circuito di Coppa del Mondo di sci alpino. La stagione è a metà e le gare si susseguono in rapida successione, mettendo a dura prova gli atleti. La campionessa si mostra fiduciosa nonostante il carico di impegni e lo stress accumulato in questi giorni.

Sofia Goggia ha firmato il terzo tempo nella prova cronometrata della discesa libera di Soldeu, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca si è confermata ai vertici dopo il buon riscontro conseguito ieri mattina nel test d’apertura, dimostrando di aver trovato un buon feeling con la neve andorrana e di avere tutte le carte in regola per brillare in occasione della gara che si disputerà venerdì 27 febbraio. Il bronzo olimpico di specialità ha accusato un ritardo di 82 centesimi dall’austriaca Nina Ortlieb, replicando il risultato conseguito nella prima prova in cui fu la ceca Ester Ledecka a dettare legge.... 🔗 Leggi su Oasport.it

A che ora le prossime gare di Sofia Goggia: tutte le gare prima delle OlimpiadiTra giganti e discipline veloci (superG e discesa) Sofia Goggia avrà a disposizione altre otto gare di Coppa del Mondo prima di concentrarsi sulle...

