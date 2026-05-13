Bisonte americano sequestrato in un circo a Spoltore l' assessore Di Giandomenico | Forte segnale di legalità e di attenzione
Nelle ultime ore, le forze dell'ordine e i veterinari della Asl hanno sequestrato un bisonte americano durante un intervento in un circo nella zona di Spoltore. L'operazione si è conclusa con il ritiro dell’animale, che si trovava in condizioni considerate non conformi alle normative sul benessere animale. L’assessore ha commentato l’evento come un segnale importante di rispetto delle leggi e di tutela degli animali coinvolti.
“L'operazione portata a termine dalle forze dell'ordine e dai veterinari della Asl rappresenta un segnale forte di legalità e di attenzione verso il benessere animale. Non si tratta solo di burocrazia, ma della necessità di garantire che animali di tale mole siano gestiti con la massima.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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