Sequestrato in un circo a Spoltore un esemplare di bisonte americano

Durante un controllo in un circo nel comune di Spoltore, i carabinieri del nucleo CITES di Pescara, insieme al personale della ASL, hanno sequestrato un esemplare di bisonte americano. L'operazione si è svolta nel rispetto delle norme vigenti sulla tutela delle specie selvatiche. Il bisonte è stato affidato alle autorità competenti per le procedure di custodia e successiva destinazione.

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