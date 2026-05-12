Sequestrato in un circo a Spoltore un esemplare di bisonte americano
Durante un controllo in un circo nel comune di Spoltore, i carabinieri del nucleo CITES di Pescara, insieme al personale della ASL, hanno sequestrato un esemplare di bisonte americano. L'operazione si è svolta nel rispetto delle norme vigenti sulla tutela delle specie selvatiche. Il bisonte è stato affidato alle autorità competenti per le procedure di custodia e successiva destinazione.
I militari del nucleo carabinieri Cites del gruppo di Pescara, dopo un controllo effettuato in un circo attendato nel comune di Spoltore in collaborazione con il personale della Asl, hanno effettuato il sequestro di un bisonte americano. Il bisonte, considerato animale pericoloso, non aveva la.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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