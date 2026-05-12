Sequestrato in un circo a Spoltore un esemplare di bisonte americano

Da ilpescara.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un controllo in un circo nel comune di Spoltore, i carabinieri del nucleo CITES di Pescara, insieme al personale della ASL, hanno sequestrato un esemplare di bisonte americano. L'operazione si è svolta nel rispetto delle norme vigenti sulla tutela delle specie selvatiche. Il bisonte è stato affidato alle autorità competenti per le procedure di custodia e successiva destinazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I militari del nucleo carabinieri Cites del gruppo di Pescara, dopo un controllo effettuato in un circo attendato nel comune di Spoltore in collaborazione con il personale della Asl, hanno effettuato il sequestro di un bisonte americano. Il bisonte, considerato animale pericoloso, non aveva la.🔗 Leggi su Ilpescara.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Morto a 27 anni Djibo, il leone più anziano d’Europa: viveva in Francia dopo essere stato sequestrato a un circo

Cabaret di circo: "Salt'in circo"Torna l'appuntamento mensile dedicato alla varietà: di numeri circensi, sperimentazioni comiche e virtuosismi volanti, aspettando insieme Equilibri...

Si parla di: Il cane più vecchio del mondo ha 30 anni, si chiama Lazare e viveva in un rifugio in Francia; Il circo dice addio agli elefanti e Viola può finalmente lasciarsi il passato alle spalle.

Morto a 27 anni Djibo, il leone più anziano d’Europa: viveva in Francia dopo essere stato sequestrato a un circoDjibo, il leone più anziano d’Europa, è morto a 27 anni in un rifugio francese. Le sue condizioni sono peggiorate negli ultimi gironi e i veterinari hanno quindi deciso per l'eutanasia. Era stato ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web