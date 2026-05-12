Bene confiscato alla camorra l' assegnazione al Comune Il sindaco Di Benedetto | Un segnale di legalità e rinascita

Il Comune di Francolise ha ricevuto in assegnazione un terreno che era stato confiscato alla criminalità organizzata. Il sindaco ha commentato l’evento come un segnale di legalità e rinascita per la comunità. La confisca riguarda un bene che, ora, può essere utilizzato per scopi pubblici o sociali. La procedura di assegnazione è stata formalizzata e il terreno passa sotto la gestione dell’amministrazione locale.

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Il Comune di Francolise ha ottenuto l'assegnazione di un terreno confiscato alla criminalità organizzata. Si tratta di un fondo in via Delle Monache nella frazione di Sant'Andrea del Pizzone. Il bene entra quindi nel patrimonio comunale dopo il completamento delle procedure avviate in.🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Inaugurato il nuovo Centro di aggregazione giovanile nel bene confiscato alla camorraL’iniziativa, promossa da Agrorinasce, rappresenta il primo tassello di un più ampio percorso di rigenerazione urbana e sociale che punta a... Maresca presenta “Il genio di Giovanni Falcone” nel bene confiscato alla camorraSi è svolta ieri mattina alle ore 11 la presentazione del libro “Il genio di Giovanni Falcone” del magistrato Catello Maresca, ospitata nella sede... Argomenti più discussi: Riutilizzo Sociale dei Beni Confiscati, presentato volume a La Gloriette; Comune, bando concessione immobili confiscati; Casa Mehari a Quarto ospita i laboratori gratuiti di web radio e ceramica rivolti agli adolescenti; Domani la demolizione di Palazzo Fienga, per 50 anni simbolo del clan Gionta di Torre Annunziata. A Quarto un fumetto per raccontare i beni confiscati alla camorraQUARTO – Il Sindaco Antonio Sabino, consigliere metropolitano delegato al Patrimonio e beni comuni, annuncia il nuovo fumetto della legalità che racconterà a migliaia di studenti l’esperienza della ge ... cronacaflegrea.it