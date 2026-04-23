È in programma un corso dedicato a cani e padroni che mira a migliorare la comprensione reciproca. L'iniziativa si concentra sull'importanza di conoscere aspetti legati alla responsabilità e alla gestione quotidiana, oltre a favorire un rapporto più consapevole tra gli animali e le persone. L’obiettivo è fornire strumenti pratici per rafforzare il legame e promuovere un comportamento più informato e rispettoso nei confronti dei cani.

Non è solo una questione di guinzaglio e croccantini, ma di responsabilità, conoscenza e, soprattutto, consapevolezza profonda del legame che ci unisce agli amici a quattro zampe. Oggi, al Parco Peppino Impastato, il corso ‘ cani e umani: per una convivenza consapevole ’ entra nel vivo con la prima giornata pratica, dopo un breve ciclo di lezioni teoriche che si sono svolte presso la Casa della Cultura e della Memoria. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra il Comune di Marzabotto, l’ Associazione Mano Tesa e l’ Associazione Un Animale per Amico, che gestisce il Canile e Gattile dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, si rivolge sia a chi ha già un cane che a chi sta accarezzando l’idea di adottarne uno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cani e padroni, un corso per conoscersi meglio

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