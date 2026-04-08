Bianca Guaccero frena sulle nozze con Giovanni Pernice | Bisogna prima conoscersi negli alti e bassi

Bianca Guaccero ha commentato le voci riguardanti un possibile matrimonio con Giovanni Pernice, precisando che al momento non ci sono progetti imminenti. L'attrice ha spiegato che, dopo tre mesi di relazione, le persone le chiedevano già quando si sarebbero sposate. Ha aggiunto che preferisce conoscere meglio il partner, affrontando insieme anche i momenti difficili, prima di parlare di nozze.

Bianca Guaccero è tornata a parlare delle presunte nozze con Giovanni Pernice e ha precisato che non sono così imminenti come gli ultimi gossip hanno fatto pensare: "Già dopo tre mesi ci chiedevano quando ci saremmo sposati. e mo’ un figlio? Ragazzi, così funziona Beautiful". 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Niente matrimonio e figli con Giovanni Pernice”, la dichiarazione di Bianca GuacceroBianca Guaccero ha smentito le voci sulla gravidanza e sul matrimonio con Giovanni Pernice: le sue parole.

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Bianca Guaccero rivela: il primo bacio con Giovanni Pernice durante le prove. Vorrei altri figli.

Si parla di: Bianca Guaccero: Io, outsider del gossip e dei salotti, ho trovato l’amore in diretta tv.

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