Nella notte si è sviluppato un incendio alla sede della Caritas di Bisceglie, situata nel nord Barese. Le fiamme hanno provocato danni all’area esterna che viene gestita dai volontari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e avviare le operazioni di messa in sicurezza. La polizia ha avviato accertamenti per verificare le cause del rogo, che sembra essere stato appiccato intenzionalmente.

Un rogo notturno ha colpito la sede della Caritas di Bisceglie, nel nord Barese, danneggiando l’area esterna gestita dai volontari. Le fiamme, scaturite da un accumulo di vecchi arredi posizionati vicino all’ingresso della struttura, si sono poi estese ai tronchi di alcuni alberi all’interno del perimetro delimitato dal cancello. Le autorità sono attualmente impegnate nelle indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto, poiché non si esclude che l’incendio possa essere stato causato intenzionalmente. Il quadro dei danni e le ipotesi sulle origini del rogo. L’incendio ha avuto origine da una catasta di sedie e diversi tipi di mobili che erano stati accatastati proprio in prossimità dell’ingresso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rogo alla Caritas di Bisceglie: fiamme notturne e sospetto dolo

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