Principio d' incendio l' autista con l' estintore evita il propagarsi delle fiamme | nessun ferito

Venerdì pomeriggio, un autobus di Start Romagna ha preso fuoco in viale Bolognesi poco prima delle 16. L'autista, intervenendo rapidamente con un estintore, ha evitato che le fiamme si propagassero. Non ci sono feriti tra i passeggeri o il personale coinvolto nell'incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno gestito la situazione e spento l'incendio.

Un principio d'incendio ha interessato venerdì pomeriggio un autobus di Start Romagna. Il fatto è avvenuto poco prima delle 16 in viale Bolognesi. Il conducente, accortosi delle prime lingue di fuoco, ha utilizzato l'estintore di bordo per estinguere le fiamme prima che potessero propagarsi. Nel frattempo è stato dato l'allarme al 115. I Vigili del fuoco, giunti sul posto con una squadra, hanno provveduto alla messa in sicurezza del vano motore e alla verifica dell'assenza di ulteriori focolai o criticità termiche. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per la gestione della viabilità e il personale di Start Romagna con l'officina mobile per la valutazione dei danni e la rimozione del mezzo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Articoli correlati Leggi anche: Principio di incendio su un tram a Milano: evacuati i passeggeri, nessun ferito Incendio a Monfalcone: fiamme nella cucina, nessun feritoUn rogo improvviso ha sconvolto la tranquilla mattinata di Monfalcone, un quartiere storico della provincia di Gorizia. Una raccolta di contenuti su Principio d'incendio l'autista con... Temi più discussi: Milano, principio d'incendio su un tram della linea 27: l'intervento dei vigili del fuoco; Milano, principio d'incendio sul tram 27: l'intervento dei vigili del fuoco; Principio di incendio in studio dentistico: paura nel pomeriggio; Milano, principio di incendio su un tram con i passeggeri a bordo in via Marco Bruto. Principio d'incendio in stazione a Pergine ValsuganaFiamme sulla copertura dell'edificio. In azione i Vigili del fuoco per scongiurare il propagarsi. Nessun ferito né disagi per il traffico ferroviario e dei bus ... rainews.it Principio d’incendio in un capannone, fiamme domatePaura questa mattina a Falconara Alle 9 circa di questa mattina, si è verificato un principio di incendio all’interno di un capannone dove erano in corso attività di demolizione di attrezzature fuori ... youtvrs.it Lo stesso principio fu applicato per il termine mozzarella, di cui i campani avevano rivendicato l'esclusiva - facebook.com facebook Principio di incendio su un tram della linea 27 in via Marco Bruto, a Milano, poco dopo le ore 9:00 di mercoledì 11 marzo. "Eravamo sul balcone e abbiamo visto il fuoco. Ho visto poi la gente che usciva dal tram. Il tram ha preso fuoco sopra, dove c'è il pantogr x.com