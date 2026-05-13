Bimbo muore investito da un’auto la sindaca Carnevali | Una tragedia che lascia sgomenti

Da bergamonews.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino di 9 anni è deceduto mercoledì pomeriggio a Bergamo, dopo essere stato investito da un’auto in piazzale Risorgimento nel quartiere di Loreto. L’incidente è avvenuto nel cuore della città, e il bambino è stato portato in ospedale dove è deceduto nelle ore successive. La notizia ha suscitato grande dolore tra i residenti e le autorità locali.

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Bergamo. Una tragedia che travolge una città intera. Nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio un bambino di 9 anni è morto in ospedale a Bergamo dopo essere stato investito da un’auto in piazzale Risorgimento nel quartiere di Loreto. Secondo una prima ricostruzione, il bambino avrebbe attraversato passando tra un’auto e un camion fermi al semaforo rosso, senza accorgersi della Smart che sopraggiungeva nella corsia opposta. L’impatto è stato violentissimo e il corpo del piccolo è stato sbalzato a diversi metri di distanza. leggi anche. Loreto Dramma in piazzale Risorgimento: morto il bimbo di 9 anni travolto da una Smart. Il Comune ha diffuso in serata una nota di cordoglio.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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