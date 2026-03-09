Maya Hernandez, residente in California, è stata condannata a 15 anni di carcere dopo aver lasciato i suoi figli in auto durante un intervento di chirurgia estetica. Uno dei bambini, un bimbo di un anno, è morto a causa delle alte temperature all’interno del veicolo. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e ha riacceso il dibattito sulla sicurezza dei bambini lasciati incustoditi in auto.

Chi è Maya Hernandez e perché il suo caso ha sconvolto gli Stati Uniti. Una storia che ha scioccato l’opinione pubblica americana e riaperto il dibattito sulla sicurezza dei bambini lasciati nelle auto sotto il sole. Maya Hernandez, madre di Visalia, California, è stata condannata a una pena da 15 anni all’ergastolo dopo aver lasciato i suoi due figli piccoli chiusi in un’auto mentre si sottoponeva a un appuntamento di chirurgia estetica. Il tragico episodio risale allo scorso giugno, quando la donna guidò per oltre 150 chilometri fino a Bakersfield per recarsi in una clinica estetica. In macchina con lei c’erano i due figli: Amillio, di appena un anno, e Mateo, di due anni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Lascia i figli in auto per la chirurgia estetica, muore bimbo di un anno: condannata a 15 anni in California

Lascia bimbi in auto per un lifting e il piccolo muore, mamma condannata a 15 anni: “Pensavo rimanesse accesa”La giovane mamma statunitense è stata condannata a 15 anni di carcere dopo aver accettato un patteggiamento per abusi su minori.

“Fatale un intervento di chirurgia estetica”. La famosa muore a 38 anni: tutti increduliLa notizia è emersa nelle ultime ore, iniziando a circolare prima tra i media russi e poi anche sulla stampa internazionale, lasciando sgomenta una...

He locked her in flames. She survived, lost 200 pounds and returned for revenge!

Altri aggiornamenti su Lascia i figli in auto per la chirurgia....

Temi più discussi: Lascia i figli in auto per fare un lifting e il bimbo più piccolo muore. Madre condannata a 15 anni, il papà: Non sono abbastanza; Famiglia nel bosco, la mamma lascia la struttura. Legale famiglia: Urla strazianti dei bimbi; Famiglia nel bosco: per i giudici la madre dev'essere allontanata dai tre figli. Meloni: Decisione lascia senza parole; Famiglia nel bosco, mamma Catherine portata via nella notte dai figli. Guarda il video.

Lascia i figli in auto per fare un lifting e il bimbo più piccolo muore. Madre condannata a 15 anni, il papà: «Non sono abbastanza»Lascia i figli piccoli chiusi in macchina, sotto il sole, per oltre due ore e mezza. Il motivo? Doveva sottoporsi a un intervento estetico. Poi, quando è uscita dalla clinica e ... ilmattino.it

Lascia le figlie piccole in auto e va a ubriacarsi al Carnevale. Era talmente sbronza che non riusciva più ritrovarlaViareggio: quarantenne denunciata per abbandono di minore, le bambine hanno 3 e 4 anni. La donna era andata a festeggiare il Carnevale ... msn.com

Lascia perdere la classica torta di mele! Questa è la versione super golosa di Chef Cannavacciuolo: soffice, irresistibile e con un ingrediente segreto che fa la differenza Ricetta qui sotto - facebook.com facebook

Secondo cambio: Pellegrini lascia il posto a El Aynaoui #GenoaRoma 1-1 x.com