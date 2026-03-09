Lascia i figli in auto per la chirurgia estetica muore bimbo di un anno | condannata a 15 anni in California

Maya Hernandez, residente in California, è stata condannata a 15 anni di carcere dopo aver lasciato i suoi figli in auto durante un intervento di chirurgia estetica. Uno dei bambini, un bimbo di un anno, è morto a causa delle alte temperature all’interno del veicolo. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e ha riacceso il dibattito sulla sicurezza dei bambini lasciati incustoditi in auto.

Chi è Maya Hernandez e perché il suo caso ha sconvolto gli Stati Uniti. Una storia che ha scioccato l’opinione pubblica americana e riaperto il dibattito sulla sicurezza dei bambini lasciati nelle auto sotto il sole. Maya Hernandez, madre di Visalia, California, è stata condannata a una pena da 15 anni all’ergastolo dopo aver lasciato i suoi due figli piccoli chiusi in un’auto mentre si sottoponeva a un appuntamento di chirurgia estetica. Il tragico episodio risale allo scorso giugno, quando la donna guidò per oltre 150 chilometri fino a Bakersfield per recarsi in una clinica estetica. In macchina con lei c’erano i due figli: Amillio, di appena un anno, e Mateo, di due anni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

