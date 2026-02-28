Tragedia a Bari 67enne investito da un bus durante una manovra | muore in ospedale

A Bari, nel tardo pomeriggio, un uomo di 67 anni è stato investito da un autobus mentre eseguiva una manovra in piazza Moro. L'incidente è avvenuto nel centro della città e, dopo il trasporto in ospedale, l'uomo è deceduto. La dinamica esatta dell'incidente è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine.

Un uomo di 67 anni è deceduto dopo essere stato investito da un autobus in manovra nel centro di Bari. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì in piazza Moro, nell’area che collega le stazioni ferroviarie al capolinea dei mezzi pubblici. Secondo quanto reso noto dalla Polizia locale, il mezzo coinvolto appartiene all’Amtab, l’azienda municipalizzata del trasporto urbano. Dopo l’impatto, il 67enne è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato d’urgenza al Policlinico, dove è morto in serata a causa delle gravi ferite riportate. Il bus è stato posto sotto sequestro per consentire gli accertamenti tecnici. Gli agenti della Polizia locale hanno inoltre acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, con l’obiettivo di chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia a Bari, 67enne investito da un bus durante una manovra: muore in ospedale Bari, investito da un bus in manovra: morto 67enne(Adnkronos) – Un uomo di 67 anni è morto in ospedale dopo essere stato investito a Bari da un autobus dell'Amtab, l'azienda municipalizzata dei... Muore investito dal bus davanti alla stazione: tragico incidente in piazza Moro a BariUn tragico incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Bari, in Piazza Moro, nei pressi del capolinea degli autobus. Approfondimenti e contenuti su Tragedia. Temi più discussi: Tragedia in via Sant’Andrea a Bisceglie: auto ribaltata, muore una 67enne ferito il marito; Incidente sulla Bisceglie-Corato, muore donna 67enne; Tragedia a Bisceglie, auto finisce fuori strada contro muretto: muore la 67enne Donata Cioce. Grave il marito; Incidente mortale in via Sant'Andrea: deceduta una donna di 67 anni. Bari, pedone investito in Piazza Moro: muore 67enneBARI - Tragedia ieri pomeriggio in Piazza Moro, dove un uomo di 67 anni è stato investito da un autobus dell’AMTAB. Immediati i soccorsi da parte dei medici del 118, che hanno trasportato il ferito al ... giornaledipuglia.com Bari, investito da un bus in manovra: morto 67enneUn uomo di 67 anni è morto in ospedale dopo essere stato investito a Bari da un autobus dell'Amtab, l'azienda municipalizzata dei trasporti, durante una manovra, nel tardo pomeriggio di venerdì. E' ac ... adnkronos.com Leggi l'articolo - Biella, tragedia sfiorata in carcere: detenuto salvato dagli agenti della Polizia Penitenziaria #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #biella #carcere #poliziapenitenziaria - facebook.com facebook Profondo dolore per il tragico deragliamento del tram avvenuto ieri a Milano. Una tragedia che colpisce la comunità. Mi stringo alle famiglie delle vittime e auguro pronta guarigione ai feriti. Grazie ai soccorritori e al personale sanitario per l’immediato intervent x.com