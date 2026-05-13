Bimbo morto una gastroenterite gli provocava dei rigurgiti continui
Un bambino di sei mesi è deceduto lo scorso 3 maggio a Jesi. Secondo le informazioni disponibili, avrebbe avuto una sospetta gastroenterite, che avrebbe causato rigurgiti continui dopo la somministrazione di latte e altri liquidi. Nei giorni precedenti alla morte, il bambino aveva mostrato questa problematica, espellendo immediatamente qualsiasi liquido ingerito. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso.
Avrebbe avuto una sospetta gastroenterite il bimbo di sei mesi morto il 3 maggio scorso a Jesi. Da alcuni giorni aveva rigurgiti dopo la somministrazione del latte e qualsiasi liquido assumesse lo espelleva subito. Per questo la mamma del bambino il sabato prima del decesso lo aveva portato dalla pediatra di famiglia per farlo visitare. Per i familiari, di origine nigeriana, non si tratterebbe di una morte in culla e proprio per capire le cause della morte si sono affidati a due legali, gli avvocati Nicoletta Cardinali e Matteo Giampieri. L’esposto lo avevano già presentato in autonomia ai carabinieri, riferendo tutti i passaggi fatti negli...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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