Bimbo morto una gastroenterite gli provocava dei rigurgiti continui

Un bambino di sei mesi è deceduto lo scorso 3 maggio a Jesi. Secondo le informazioni disponibili, avrebbe avuto una sospetta gastroenterite, che avrebbe causato rigurgiti continui dopo la somministrazione di latte e altri liquidi. Nei giorni precedenti alla morte, il bambino aveva mostrato questa problematica, espellendo immediatamente qualsiasi liquido ingerito. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso.

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