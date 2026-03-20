Focolaio di epatite a Napoli quarto bimbo contagiato Il Santobono | Sintomi come gastroenterite fate la vaccinazione

Da fanpage.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, quattro bambini sono stati ricoverati al Santobono con diagnosi di epatite A. La professoressa Claudia Mandato, primario dell'ospedale, ha spiegato che i sintomi sono simili a quelli di una gastroenterite e ha invitato a vaccinare i bambini. La notizia è stata diffusa attraverso un'intervista a Fanpage.it, confermando il focolaio in città.

La professoressa Claudia Mandato, primario del Santobono, a Fanpage.it: "Al Santobono abbiamo 4 casi di bimbi contagiati dall'Epatite A". L'ultimo contagiato ha 5 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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