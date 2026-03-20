Focolaio di epatite a Napoli quarto bimbo contagiato Il Santobono | Sintomi come gastroenterite fate la vaccinazione

A Napoli, quattro bambini sono stati ricoverati al Santobono con diagnosi di epatite A. La professoressa Claudia Mandato, primario dell'ospedale, ha spiegato che i sintomi sono simili a quelli di una gastroenterite e ha invitato a vaccinare i bambini. La notizia è stata diffusa attraverso un'intervista a Fanpage.it, confermando il focolaio in città.

La professoressa Claudia Mandato, primario del Santobono, a Fanpage.it: "Al Santobono abbiamo 4 casi di bimbi contagiati dall'Epatite A". L'ultimo contagiato ha 5 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Gasperini furioso in panchina contro il quarto uomo in Roma-Sassuolo: “Ma che c…o fate!”Momenti di tensione durante Roma-Sassuolo: Gasperini reagisce furioso agli errori della squadra e alle due ammonizioni ravvicinate, ricevendo un... Casi di epatite A in aumento in Italia, a Napoli “focolaio non epidemia”(Adnkronos) – L'epatite A "non è una malattia grave nella maggior parte dei casi, ma un problema che nasce da falle evitabili: controlli... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Focolaio di epatite a Napoli quarto... Temi più discussi: Epatite A in Campania: emergenza legata ai molluschi crudi. Dalla Regione più controlli e precauzioni; Focolaio meningite Uk, cosa sappiamo sui contagi? Domande e risposte; Emergenza Epatite A in Campania, casi in aumento a Napoli e ipotesi sui frutti di mare come causa: cosa si sa; Allerta Epatite A a Napoli: boom di ricoveri al Cotugno, esperti preoccupati per l’anomalia stagionale. All’ospedale Cotugno di Napoli 50 ricoverati per Epatite A. Dopo il focolaio in Campania, segnalazioni anche nel Lazio e nel nord della CalabriaNAPOLI – Nel pronto soccorso dell’ospedale Cotugno di Napoli si registra un numero costante dei casi di epatite virale Hav (epatite A). Lo riporta un bollettino diramato dall’azienda ospedaliera dei C ... dire.it Focolaio di epatite A a Napoli. Quali sono i sintomi, come si prende e chi dovrebbe fare il vaccinoL'allarme sanitario scuote il cuore di Napoli, dove un'impennata di casi di epatite A ha costretto le autorità a correre ai ripari con misure drastiche. Il ... thesocialpost.it #Grosso sul focolaio di pertosse al #Sassuolo: "Settimana particolare e difficile" x.com Focolaio di pertosse al Sassuolo Calcio: la Serie A è già stata avvisata. - facebook.com facebook