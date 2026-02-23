Bimbo morto dopo il trapianto fallito sono 7 gli indagati | c'è anche una dirigente medico del Monaldi

Domenico Caliendo è morto a causa di un trapianto che ha fallito, portando all’iscrizione di sette persone nel registro degli indagati. Tra queste figure c’è anche una dirigente medica dell’ospedale Monaldi, coinvolta nelle indagini. Le autorità hanno anche richiesto un incidente probatorio per approfondire i fatti. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione del caso clinico e sulle responsabilità. Le indagini continuano per chiarire cosa è realmente accaduto.

Sale a 7 il numero degli indagati nell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. La Procura di Napoli, inoltre, ha avanzato richiesta di incidente probatorio.