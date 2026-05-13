Nove persone risultano indagate nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di un bambino di cinque anni avvenuta al Meyer di Firenze tra l'8 e il 9 maggio. La notizia si basa sui risultati dell'autopsia, che hanno fornito dettagli sulle cause del decesso. La procura sta verificando eventuali responsabilità legate alle procedure mediche e alle decisioni prese durante la degenza del piccolo.

Sono nove gli indagati nell’inchiesta sulla morte del bambino di 5 anni, deceduto al Meyer di Firenze la notte tra l’8 e il 9 maggio. I reati ipotizzati sono cooperazione in omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. Sabato prossimo sarà conferito l’incarico per l’autopsia sulla salma che si svolgerà nella stessa giornata all’istituto di medicina legale di Careggi. Mentre oggi, il pm titolare dell’inchiesta, Ester Nocera, ascolterà i genitori del piccolo, assistiti dall’avvocato Lorenzo Corsi. Una deposizione fondamentale per avere un quadro clinico, anche pregresso, del bambino. L’iscrizione sul registro degli indagati è un atto dovuto, e permetterà alle nove persone di nominare consulenti di parte che potranno partecipare all’esame autoptico, decisivo per stabilire le cause del decesso.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bimbo morto al Meyer. Gli indagati sono nove. La verità dall’autopsia

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