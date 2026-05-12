Tragedia al Meyer nove indagati per la morte del bimbo di 5 anni

Nove persone, tra medici e infermieri, sono state iscritte nel registro degli indagati in relazione alla morte di un bambino di cinque anni avvenuta all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze tra venerdì sera e sabato mattina. La vicenda riguarda un episodio che ha portato all’apertura di un’indagine, senza ulteriori dettagli sui passaggi procedurali o le cause specifiche del decesso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Firenze, 12 maggio 2026 – Nove, tra medici e infermieri, sono gli indagati per la morte del bambino di 5 anni, avvenuta all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 maggio. Si tratta di avvisi per accertamenti irripetibili, ovvero un atto dovuto in attesa dell’autopsia che si terrà sabato 16 maggio sul corpo del bimbo. L'iscrizione sul registro degli indagati permetterà alle nove persone di nominare consulenti personali che potranno partecipare all’esame autoptico. L’inchiesta aperta dalla procura di Firenze è per omicidio colposo. Nei prossimi giorni verranno sentiti i genitori del bambino. L’esame per i frequenti mal di pancia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tragedia al Meyer, nove indagati per la morte del bimbo di 5 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il mal di pancia, le risonanze, la tragedia nella notte: bimbo morto al Meyer, le indaginiFirenze, 11 maggio 2026 – Quello che doveva essere un esame di routine, un passaggio per dare un nome a quei dolori addominali ricorrenti, si è... Firenze, un bimbo di 5 anni è morto al Meyer: la Procura apre un’inchiestaUn bambino di cinque anni è morto nella notte tra venerdì e sabato all’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, dove era stato ricoverato per... Argomenti più discussi: Firenze, tragedia all’ospedale Meyer: morto bambino di 5 anni; Tragedia al Meyer di Firenze: bimbo di 5 anni muore durante ricovero, aperta inchiesta; Bambino di 5 anni muore in ospedale, aperta un'inchiesta; Tragedia al Meyer di Firenze: un bambino di 5 anni perde la vita in modo improvviso e inaspettato. Bimbo di 5 anni morto al Meyer, inchiesta per omicidio colposo - reddit.com reddit In ospedale per un mal di pancia, poi la tragedia: morto bimbo di 5 anniUn bimbo di 5 anni è deceduto all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo essere stato ricoverato per accertamenti legati a dolori addominali ricorrenti. La Procura ha aperto un fascicolo. notizie.it