Nella notte tra l’8 e il 9 maggio 2026, un bambino di cinque anni è morto presso l’ospedale Meyer di Firenze. Nell’ambito dell’indagine aperta sulla sua scomparsa, sono state iscritte nel registro degli indagati nove persone, tra medici e infermieri coinvolti nel suo percorso di cura. La vicenda ha portato all’apertura di un fascicolo penale, con le autorità che stanno verificando eventuali responsabilità.

FIRENZE – Sono 9 le persone indagate nell’inchiesta sulla morte del bambino di 5 anni, deceduto al Meyer di Firenze nella notte tra l’8 e il 9 maggio 2026. La procura di Firenze ha notificato l’avviso di garanzia a medici e infermieri che prestavano servizio al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico. I reati ipotizzati sono cooperazione in omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. Sabato 16 maggio sarà conferito l’incarico per l’autopsia che si svolgerà nella stessa giornata all’istituto di medicina legale di Firenze. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Bambino di 5 anni morto al Meyer: 9 indagati tra medici e infermieri

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