Bimbo in bici travolto sulle strisce

Un bambino di sette anni in bicicletta e sua madre sono stati investiti da un’auto mentre attraversavano le strisce pedonali a Rimini. L’incidente si è verificato lungo una strada cittadina e ha provocato lievi ferite a entrambi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato assistenza ai due e li hanno trasportati in ospedale per accertamenti. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

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Un bambino di 7 anni in bicicletta e la madre sono rimasti feriti dopo essere stati investiti da un’auto mentre attraversavano sulle strisce pedonali a Rimini. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì scorso, intorno alle 18.30, all’incrocio tra via Pascoli e via Baccelli. Secondo una prima ricostruzione, il bambino stava attraversando insieme alla madre, una donna riminese di 48 anni. In quel momento lungo via Pascoli stava transitando una Volkswagen Tiguan condotta da una 36enne residente a Carpi. L’auto procedeva in direzione mare-monte quando, arrivata all’altezza dell’ attraversamento pedonale vicino all’incrocio con via Baccelli, avrebbe investito il piccolo e la donna mentre attraversavano da destra verso sinistra rispetto al senso di marcia del veicolo, cioè in direzione Ravenna-Ancona.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bimbo in bici travolto sulle strisce ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video YOUTUBER FAMOSI REAGISCONO ALLA BICI PIÙ BELLA DEL MONDO Notizie correlate Travolto sulle strisce da un furgone: uomo in ospedaleÈ stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali, in pieno centro a Trento. Travolto da un’auto sulle strisce . Addio a Martini, anima di PoggioE’ morto nella notte fra sabato e domenica Cesare Martini, 90 anni, padre del nostro collega Massimiliano. Argomenti più discussi: Bimbo in bici travolto sulle strisce; Terribile frontale auto-bici: Nicola Belbruti è morto sul colpo a soli 19 anni; Ragazzino di 14 anni travolto in bici all'incrocio di via Roma: trauma cranico, trasportato d'urgenza in ospedale; Bimbo di 4 anni investito da monopattino sul marciapiedi a Milano: anche Helbiz condannata al risarcimento. Roma, bimbo di 5 anni in bici travolto da un’auto. E’ graveGrave incidente alle porte di Roma: un bimbo di 5 anni in sella ad una bici è stato travolto mercoledì sera da un auto, in via Cartoceto, in zona Castelverde. Al volante dell’auto, una Renault Megane, ... affaritaliani.it