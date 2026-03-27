Un uomo è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Rosmini, una strada molto trafficata del centro di Trento. L’incidente è avvenuto giovedì 26 marzo in mattinata e la persona coinvolta è stata trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

È stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali, in pieno centro a Trento. Come riportato da IlTquotidiano, un uomo è finito in ospedale dopo essere stato travolto da un furgone nella mattinata di giovedì 26 marzo lungo via Rosmini, una delle arterie più trafficate della città. L’incidente è avvenuto poco dopo le 10:00, all’altezza della fermata dell’autobus vicino all’incrocio con via Madruzzo. Secondo le prime informazioni, il pedone stava attraversando quando è stato colpito dal mezzo in transito.L’impatto è stato violento e ha subito fatto scattare l’allarme tra i presenti. Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha prestato le prime cure all’uomo ferito. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Travolto sulle strisce da un furgone: uomo in ospedale

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