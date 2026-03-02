Travolto da un’auto sulle strisce Addio a Martini anima di Poggio

Nella notte tra sabato e domenica, Cesare Martini, 90 anni, è stato investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. Martini era conosciuto come l’anima di Poggio e padre del giornalista Massimiliano. L’incidente è avvenuto in una zona frequentata da pedoni e vehicle. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle dinamiche dell’accaduto.

E' morto nella notte fra sabato e domenica Cesare Martini, 90 anni, padre del nostro collega Massimiliano. Cesare era stato investito nella serata di giovedì mentre attraversava la strada tra via San Francesco e piazza Buontalenti a Poggio a Caiano. Il conducente dell'auto, un trentacinquenne di Poggio a Caiano, si era subito fermato a prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza e i carabinieri della Stazione di Iolo per i rilievi. Purtroppo per Martini c'è stato poco da fare: troppo gravi le lesioni riportate nell'impatto con l'auto. E' deceduto due giorni dopo in ospedale. Il conducente della macchina è stato indagato per omicidio stradale.