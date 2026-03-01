Poggio a Caiano | morto l’anziano investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce

Un uomo di 90 anni è deceduto dopo essere stato investito da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali a Poggio a Caiano. L’incidente è avvenuto la sera di giovedì 26 febbraio 2026, e l’anziano non è riuscito a sopravvivere alle ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

POGGIO A CAIANO (PRATO) – Non ce l'ha fatta Cesare Martini, 90enne investito la sera di giovedì 26 febbraio 2026 da un'auto mentre stava attraversando sulle strisce tra via San Francesco e piazza Buontalenti a Poggio a Caiano (Prato), vicino alla sua abitazione. L'anziano è deceduto nella notte fra sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo, all'ospedale di Prato, dove era ricoverato. Troppo gravi, purtroppo, le lesioni riportate nell'urto con l'auto. Originario di Comeana, Cesare Martini era molto conosciuto a Poggio a Caiano, anche per il suo impegno nel mondo sportivo: per molti anni è stato dirigente per il calcio Cs 1909 e per la pallamano Ambra.