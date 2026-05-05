Bimbo di 8 anni investito da scooter a Fuorigrotta ferito alla gamba | incidente a piazzale Tecchio

Un bambino di 8 anni è stato investito da uno scooter a piazzale Tecchio, a Fuorigrotta. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio e il bambino è rimasto ferito alla gamba. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e le forze dell’ordine per prestare assistenza e gestire la situazione. Le condizioni del piccolo sono ancora da valutare, mentre si stanno svolgendo le procedure per accertare le cause dell’incidente.

Bambino di 8 anni investito da uno scooter a piazzale Tecchio e ferito alla gamba. Soccorso da ambulanza e polizia locale. Manifestazione di protesta degli abitanti sabato 9 maggio.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Napoli, scooter finisce in una voragine a Fuorigrotta: 40enne ferito, gamba fratturataBrutto incidente stradale nella serata di ieri, domenica 15 febbraio, a Fuorigrotta, dove un quarantenne in sella a uno scooter è rimasto ferito dopo... Bimbo di 7 anni azzannato da un pitbull a Ponza: ferito alla gamba, individuato il proprietarioPaura nel pomeriggio di ieri sull’isola di Ponza, dove un bambino di sette anni è stato aggredito da un pitbull mentre si trovava in vacanza con i... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Bimbo azzannato da un pitbull a Ponza, elitrasportato al Bambino Gesù; Bambino ucciso a Muggia dalla madre, alla psicologa diceva che aveva paura di lei: il dolore del padre; Il bimbo è iperattivo, due maestre finiscono indagate. I genitori: Hanno alterato i quaderni; Barra metallica nella schiena, Ulss 2 diffidata per la diagnosi su un bimbo di 8 anni. Latina, bimbo di 7 anni muore annegato in piscina a Suio TermeUn bambino di 7 anni è morto annegato oggi, sabato 18 aprile, a Suio Terme, nel comune di Castelforte, in provincia di Latina. Sul posto, insieme ai carabinieri della Compagnia di Formia, sono ... adnkronos.com Barra metallica nella schiena, Ulss 2 diffidata per la diagnosi su un bimbo di 8 anniDimesso dal pronto soccorso con una diagnosi di mialgia nonostante i dolori lancinanti. La famiglia si rivolge ai legali dopo l'intervento d'urgenza: «Evitata per pochi millimetri la perforazione di u ... trevisotoday.it Ciao a tutti, A breve faremo qualche giorno ad Amsterdam con il nostro bimbo di 2 anni: avete consigli cosa vedere, dove mangiare ecc - facebook.com facebook Bimbo di 5 anni travolto da un furgone sul lungomare di #Cefalù, è grave. Il piccolo è stato intubato sul posto. Allertato l'elisoccorso per il trasferimento a Palermo @TgrRai #IoSeguoTgr x.com