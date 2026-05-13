Bimbo annegato alle terme di Latina il papà | In 4 adulti non siamo riusciti a strapparlo dal bocchettone
Il papà di Gabriele, il bambino di sette anni morto annegato alle terme di Suio, ha raccontato che il risucchio del bocchettone era così potente da rendere impossibile, anche con l’aiuto di quattro adulti, strapparlo via. L’incidente è avvenuto mentre il bambino si trovava nell’area della piscina termale. La procura ha aperto un fascicolo per chiarire le cause dell’accaduto.
Parla il papà di Gabriele, il bimbo di 7 anni morto annegato alle terme di Suio a Castelforte. Il risucchio del bocchettone era talmente forte che "in quattro adulti non siamo riusciti a strapparlo via".🔗 Leggi su Fanpage.it
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