Bimbo annegato alle terme di Latina il papà | In 4 adulti non siamo riusciti a strapparlo dal bocchettone

Il papà di Gabriele, il bambino di sette anni morto annegato alle terme di Suio, ha raccontato che il risucchio del bocchettone era così potente da rendere impossibile, anche con l’aiuto di quattro adulti, strapparlo via. L’incidente è avvenuto mentre il bambino si trovava nell’area della piscina termale. La procura ha aperto un fascicolo per chiarire le cause dell’accaduto.

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