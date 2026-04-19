Bimbo annegato alle terme si indaga per omicidio colposo Analisi sul bocchettone

Da romatoday.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata di relax si è trasformata in tragedia in una località termale della provincia di Latina, dove un bambino è deceduto a causa di un annegamento. Le autorità hanno aperto un’indagine per omicidio colposo e stanno esaminando i dettagli relativi al bocchettone della piscina. Sono in corso verifiche per chiarire le circostanze dell’incidente avvenuto durante una giornata di vacanza.

Una giornata di vacanza trasformata in tragedia a Suio Terme, frazione di Castelforte, in provincia di Latina. Un bambino di 7 anni, residente a Roma, è morto annegato nel pomeriggio di sabato 18 aprile mentre si trovava in una piscina di un complesso termale. La procura di Cassino ha aperto un.🔗 Leggi su Romatoday.it

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