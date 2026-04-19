Bimbo annegato alle terme si indaga per omicidio colposo Analisi sul bocchettone

Una giornata di relax si è trasformata in tragedia in una località termale della provincia di Latina, dove un bambino è deceduto a causa di un annegamento. Le autorità hanno aperto un’indagine per omicidio colposo e stanno esaminando i dettagli relativi al bocchettone della piscina. Sono in corso verifiche per chiarire le circostanze dell’incidente avvenuto durante una giornata di vacanza.

Una giornata di vacanza trasformata in tragedia a Suio Terme, frazione di Castelforte, in provincia di Latina. Un bambino di 7 anni, residente a Roma, è morto annegato nel pomeriggio di sabato 18 aprile mentre si trovava in una piscina di un complesso termale. La procura di Cassino ha aperto un.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Bimbo morto annegato in piscina alle terme di Suio. «Forse incastrato nel bocchettone»?. Aveva 7 anniUn bambino di sette anni è morto a Suio Terme, nel comune di Castelforte, mentre si trovava in una piscina di uno stabilimento termale. Bimbo di 7 anni muore annegato in piscina alle terme di Suio. «Forse è rimasto incastrato nel bocchettone»?Un bambino di sette anni è morto a Suio Terme, nel comune di Castelforte, mentre si trovava in una piscina di uno stabilimento termale. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Suio Terme, bambino di 7 anni muore annegato in piscina: Risucchiato dal bocchettone; Latina, bimbo di 7 anni annega in una vasca alle terme: forse risucchiato da un bocchettone; Latina, bimbo di 7 anni muore in piscina alle Terme di Suio; Bimbo morto annegato in piscina alle terme di Suio. Forse incastrato nel bocchettone?. Aveva 7 anni. Bimbo di 7 anni morto annegato nella piscina delle terme: l'ipotesi drammaticaSi indaga per chiarire cosa abbia provocato il decesso del bambino, avvenuto nel comune di Castelforte all'interno di uno stabilimento termale ... notizie.it Bimbo morto annegato in piscina alle terme di Suio. «Forse incastrato nel bocchettone» . Aveva 7 anniUn bambino di sette anni è morto a Suio Terme, nel comune di Castelforte, mentre si trovava in una piscina di uno stabilimento termale. La famiglia della vittima è romana. corriereadriatico.it BIMBO DI 7 ANNI MUORE ANNEGATO IN PISCINA Un bambino di sette anni è morto a Suio Terme, nel comune di Castelforte, mentre si trovava in una piscina di uno stabilimento termale. La famiglia della vittima è romana. La struttura non è acces facebook Ancora una tragedia in piscina: aveva sette anni il bimbo annegato in provincia di #Latina. Sarebbe stato risucchiato da un bocchettone. Due settimane fa era accaduto nel riminese. Vittima un 12enne. #Tg1 Rosa Vitarelli x.com