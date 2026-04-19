Latina bimbo di 7 anni annegato alle terme risucchiato da un bocchettone della piscina | aperto fascicolo per omicidio colposo

A Suio Terme, un bambino di sette anni è morto a causa di un incidente in piscina. Secondo le prime ricostruzioni, il minore sarebbe stato risucchiato da un bocchettone durante una visita alle terme. Le autorità hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo, avviando le indagini per chiarire le cause dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità. La notizia ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Bimbo di 7 anni muore in piscina a Suio Terme: indagini per omicidio colposo, sotto accusa i sistemi di sicurezza e l’ipotesi del bocchettone Nella giornata di ieri, sabato 18 aprile, un bambino di soli 7 anni è morto annegato in una piscina termale a Suio Terme, in provincia di Latina, dov'e.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Latina, bimbo di 7 anni annegato alle terme, risucchiato da un bocchettone della piscina: aperto fascicolo per omicidio colposo Notizie correlate Bimbo di 7 anni annega e muore alle Terme di Suio a Latina: forse è stato risucchiato dal bocchettone della piscinaUn bimbo di 7 anni ha perso la vita nella giornata di oggi alle terme, dove sarebbe stato risucchiato dal bocchettone di una piscina: indagini in... Pennabilli (RN), morto bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio, aperto fascicolo per omicidio colposoIl 12enne è morto nella notte tra giovedì e venerdì; poche ore prima i medici ne avevano dichiarato la morte cerebrale È stato dichiarato morto nella... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Latina, bambino di 7 anni muore annegato in centro termale; Latina, bimbo di 7 anni annega in una vasca alle terme: forse risucchiato da un bocchettone; Latina, bimbo di 7 anni muore in piscina alle Terme di Suio; Bimbo morto annegato alle terme, si indaga per omicidio colposo. Analisi sul bocchettone. Bimbo di 7 anni annega alle terme, Gabriele stava festeggiando il compleanno: indagini per omicidio colposoDopo la morte di Gabriele Ubaldo Petrucci, 7 anni, in un centro termale in provincia di Latina, la Procura indaga per omicidio colposo ... fanpage.it Tragedia a Latina: bimbo di 7 anni muore annegato in piscina del centro termale di Suio TermeAncora una tragedia in un centro termale, questa volta a Suio Terme, in provincia di Latina. Qui, intorno alle 16 di sabato pomeriggio, un bambino di sette anni è annegato nella piscina di un compless ... radiocolonna.it Una domenica all’insegna del pedale, della resistenza e dell’emozione. Oggi, 19 aprile, Latina torna a essere il cuore pulsante del ciclismo endurance con la 3ª edizione della Randonnée dell’Agro Pontino - facebook.com facebook La tragedia di Latina, la famiglia era alle terme per festeggiare il compleanno di Gabriele roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com