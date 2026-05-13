Bimbi scuola di terra giochi ed esperienze condivise nel progetto del comprensivo Pescara 10 FOTO

Le iniziative di continuità educativa promosse dall'istituto comprensivo Pescara 10 si sono concluse con risultati positivi. Nel corso dei mesi, l’istituto ha avviato un percorso che ha coinvolto servizi per la prima infanzia e scuola dell’infanzia, con attività di gioco e condivisione di esperienze tra i bambini. Le attività hanno previsto momenti di interazione e scambio tra i piccoli partecipanti, favorendo la continuità nel percorso educativo.

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