Bimbi scuola di terra giochi ed esperienze condivise nel progetto del comprensivo Pescara 10 FOTO

Da ilpescara.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le iniziative di continuità educativa promosse dall'istituto comprensivo Pescara 10 si sono concluse con risultati positivi. Nel corso dei mesi, l’istituto ha avviato un percorso che ha coinvolto servizi per la prima infanzia e scuola dell’infanzia, con attività di gioco e condivisione di esperienze tra i bambini. Le attività hanno previsto momenti di interazione e scambio tra i piccoli partecipanti, favorendo la continuità nel percorso educativo.

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Si sono concluse con risultati positivi le iniziative di continuità educativa promosse dall’istituto comprensivo Pescara 10, che nei mesi scorsi ha avviato un articolato e significativo percorso di raccordo tra i servizi per la prima infanzia e la scuola dell’infanzia. Protagonisti del progetto.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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