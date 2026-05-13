Billis sponsor di Master of Universe

Arezzo, 13 maggio 2026 – Per il lancio nelle sale italiane del film Master of Universe, è stato annunciato che Billis è lo sponsor ufficiale dell'evento. La promozione prevede una serie di iniziative e attività legate alla pellicola, con particolare attenzione alla presenza di materiali pubblicitari e di merchandising nei cinema e in altri punti vendita. L'accordo tra gli organizzatori e il marchio è stato reso pubblico attraverso comunicati ufficiali.

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Arezzo, 13 maggio 2026 – Per il lancio nelle sale italiane del film Masters of the Universe, prodotto da Amazon MGM e distribuito da Sony PicturesItalia dal 4 giugno 2026, l’agenzia di entertainment marketing Wepromo ha coinvolto nelle attività di promozione Billis Maremma Bona, la catena italiana di burger che valorizza gli ingredienti ed esalta i sapori unici della Maremma. Nasce così un co-marketing originale e irresistibile, capace di unire cinema e gusto in un’unica esperienza grazie a un potente concept: Masters of Flavor: ogni morso ha qualcosa di straordinario. IL FILM - Diretto da Travis Knight, Masters of the Universe riporta sul grande schermo il leggendario franchise con questa epica avventura live-action.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Billis sponsor di Master of Universe ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video THE SUMERIANS: The Origin of the First Cities Notizie correlate eCampus lancia il master in Coding per la scuola digitale. Master Online da 60 CFU per una didattica innovativaL’Università eCampus attiva il Master di I livello “Competenze per sviluppare il pensiero computazionale con il coding”, un percorso formativo... Con Y.O.U. Your Own Universe Milano si accende di luce e connessioniDurante la Milano Design Week 2026, la città si trasforma ancora una volta in un laboratorio creativo a cielo aperto. Billis sponsor di Master of UniverseDal 4 maggio al 4 luglio 2026, in tutti i ristoranti Billis e presso i suoi food truck itineranti, sarà possibile non solo assaporare i panini limited edition ispirati all’universo di MOTU, ma anche v ... lanazione.it WePromo realizza il co-marketing per il lancio di masters of the Universe, con Billis Maremma BonaPer il lancio nelle sale italiane del film Masters of the Universe, prodotto da Amazon MGM e distribuito da Sony Pictures Italia dal 4 giugno 2026, l’agenzia di entertainment marketing Wepromo ha coin ... engage.it