Con YOU Your Own Universe Milano si accende di luce e connessioni

Durante la Milano Design Week 2026, la città si prepara a ospitare numerosi eventi e installazioni legate al design e all’arte. Tra le varie iniziative, si segnala la presenza di Y.O.U. Your Own Universe Milano, un progetto che coinvolge pubblico e creativi attraverso esposizioni e interventi luminosi. La settimana si svolge nel centro città e in diversi quartieri, attirando visitatori provenienti da tutto il mondo.

Durante la Milano Design Week 2026, la città si trasforma ancora una volta in un laboratorio creativo a cielo aperto. Ma tra installazioni spettacolari e concept visionari, ce n’è una che invita davvero a fermarsi, entrare e. lasciare il segno. Nel cuore del Brera Design District, tra le architetture eleganti di Palazzo Moscova, glo presenta Y.O.U. Your Own Universe, un’esperienza immersiva che mescola arte, luce e intelligenza artificiale, trasformando ogni visitatore in protagonista. Un’installazione che vive grazie a chi la attraversa. Firmata dal collettivo Numero Cromatico, l’installazione non si limita a essere osservata: si vive. Lo spazio si anima di superfici luminose, suoni e visioni in continua evoluzione, costruendo un paesaggio multisensoriale che cambia con ogni presenza.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Con Y.O.U. Your Own Universe Milano si accende di luce e connessioni Il “miglior ristorante italiano di carne” si accende con una luce padovanaDietro il BeefBar Milano, entrato al vertice della classifica mondiale “Multiple Outlets", c’è anche il progetto su misura di Ongarato Bespoke,... La luce si accende nel finale. Skorupski, una ripresa da applausi. Zortea si riscatta con un salvataggio. Berna e Orso senza ispirazioneSkorupski 7,5 Il Pisa che nel primo tempo gioca, ma non tira mai in porta lo agevola, lui invece si complica un po’ la vita con uscite aeree un po’...