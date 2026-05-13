Bilancio in attivo e pagamenti anticipati | Ora interventi su strade e scuole

Il Rendiconto 2025 approvato dal Consiglio comunale di Casalecchio di Reno mostra un bilancio in attivo di circa 12,76 milioni di euro. Sono stati effettuati pagamenti record ai fornitori e sono state pianificate risorse per interventi su strade e scuole. Di questi fondi, circa 1,9 milioni sono già disponibili per avviare i nuovi progetti. La situazione finanziaria del Comune si presenta quindi in miglioramento rispetto al passato.

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Conti in ordine, pagamenti record ai fornitori e risorse da investire per la cura della città. È quanto emergerebbe dal Rendiconto 2025, approvato dal Consiglio comunale di Casalecchio di Reno: un risultato positivo di 12,76 milioni di euro, di questi, circa 1,9 milioni sono già disponibili, con.🔗 Leggi su Bolognatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Provincia, via libera alla variazione di bilancio: investimenti su scuole e stradeTarantini Time QuotidianoL’Amministrazione provinciale di Taranto ha approvato una variazione al bilancio di previsione, un provvedimento finalizzato... Bilancio in attivo: 5,4 milioni per borghi e nuove scuole? Cosa sapere Il Comune chiude il 2025 con un avanzo di bilancio di 5,4 milioni di euro. Temi più discussi: Gestor: approvato il bilancio 2025, crescita a doppia cifra e obiettivo 100 milioni entro il 2026 - Confcommercio; Sanità, bilancio in attivo per le 4 aziende e servizi aumentati; Le case di riposo dell’Apsp Vannetti superano la crisi Covid: il bilancio torna attivo dopo anni; Città Metropolitana di Firenze, bilancio 2025 in attivo: avanzo da 89,6 milioni. Bhe, certo se uno si ferma ai titoli che raccontano che le ferrovie chiudono il bilancio in attivo, pensa che lo stato e quindi noi tutti abbiamo avuto un utile dalla gestione delle ferrovie. Quindi, avanti con le ferrovie; sono comode, costano poco, non inquinano e d x.com Padana Soccorso: conti in attivo e un sognoSAN GIOVANNI IN CROCE - Sono il bilancio in attivo e il sogno di una nuova sede gli argomenti principali toccati dall’assemblea annuale della pubblica assistenza Padana Soccorso, tenutasi nella sede d ... laprovinciacr.it Cagliari da applausi: bilancio in attivo e modello di sostenibilitàIl Cagliari si conferma una società sana con un bilancio in attivo e rappresenta un modello di sostenibilità in Serie A ... cagliarinews24.com