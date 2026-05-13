Bilancio in attivo e pagamenti anticipati | Ora interventi su strade e scuole
Il Rendiconto 2025 approvato dal Consiglio comunale di Casalecchio di Reno mostra un bilancio in attivo di circa 12,76 milioni di euro. Sono stati effettuati pagamenti record ai fornitori e sono state pianificate risorse per interventi su strade e scuole. Di questi fondi, circa 1,9 milioni sono già disponibili per avviare i nuovi progetti. La situazione finanziaria del Comune si presenta quindi in miglioramento rispetto al passato.
Conti in ordine, pagamenti record ai fornitori e risorse da investire per la cura della città. È quanto emergerebbe dal Rendiconto 2025, approvato dal Consiglio comunale di Casalecchio di Reno: un risultato positivo di 12,76 milioni di euro, di questi, circa 1,9 milioni sono già disponibili, con.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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