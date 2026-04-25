Bilancio in attivo | 5,4 milioni per borghi e nuove scuole

Il Comune ha chiuso il bilancio del 2025 con un avanzo di 5,4 milioni di euro. Tra le principali voci di spesa, sono previsti 3,15 milioni di euro per i lavori di riqualificazione dell'ex Lavatoio. Inoltre, parte delle risorse sarà destinata alla realizzazione di nuovi borghi e scuole nella zona. La gestione finanziaria si è conclusa con un risultato positivo rispetto all’anno precedente.

? Cosa sapere Il Comune chiude il 2025 con un avanzo di bilancio di 5,4 milioni di euro.. I fondi finanzieranno la riqualificazione dell'ex Lavatoio con 3,15 milioni di euro.. Il bilancio del Comune chiude il 2025 con un avanzo di 5.405.229,32 euro, una cifra che permetterà di finanziare nuovi progetti per la comunità e di dare impulso agli investimenti sul territorio dopo la presentazione dei conti prevista per martedì in consiglio comunale. I dati economici delineano un quadro di stabilità per l’amministrazione, caratterizzato da un indebitamento complessivo fermo a poco più di 35 milioni di euro al 31 dicembre 2025. Se si confronta questo valore con la situazione registrata al 31 dicembre 2016, quando i mutui totali superavano i 60 milioni di euro, emerge un percorso di consolidamento finanziario significativo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bilancio in attivo: 5,4 milioni per borghi e nuove scuole Notizie correlate Bilancio ok per la Bari Multiservizi: "Conti in ordine e attivo da 1,7 milioni"La Multiservizi, società partecipata del Comune che si occupa di manutenzione degli spazi pubblici cittadini e del verde, ha chiuso il bilancio di... Genovese, 1,4 milioni per rilanciare borghi e scuole: il pianoUn nuovo flusso di risorse economiche sta per trasformare il volto di sette realtà diverse tra la costa e l’entroterra del genovese, grazie a un... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Bilancio del Comune: Bucci, Numeri sorprendenti, ora rivediamo gli aiuti; Enpaf approva il bilancio 2025. Conti in ordine e attivo ancora robusto, ma è il tempo del cambiamento; Webinar: Depositare il Bilancio in Casi Particolari - 21 Aprile 2026; Fondazione MPS approva il bilancio 2025. Utile 2025 di 18,5 milioni di euro. Patrimonio netto a 593 milioni di euro. Viterbo – Bilancio 2025 in attivo, oltre 5 milioni di utile e più risorse per gli investimentiSecondo quanto illustrato nella relazione, il rendiconto non rappresenta soltanto una sintesi numerica di entrate e uscite, ma una lettura complessiva delle att ... etrurianews.it Maracalagonis, il bilancio approvato dal Commissario del Comune x.com Lorenzo Barone fa il bilancio del suo viaggio estremo: "Cosa mi resterà Ricordi ed emozioni. Grazie per l'affetto" Leggi l'articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook