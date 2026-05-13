Bilancio Campobasso | 100mila euro per i pazienti trapiantati
Il bilancio del Campobasso prevede uno stanziamento di 100mila euro destinati ai pazienti trapiantati. La maggioranza ha deciso di ritardare la presentazione del rendiconto per il 2025, creando uno stallo che potrebbe influire sulla gestione della sanità pubblica. La decisione ha suscitato attenzione tra gli operatori del settore e tra i cittadini, preoccupati per le eventuali conseguenze sul servizio sanitario locale.
? Punti chiave Come influirà lo stallo del bilancio sulla sanità dei cittadini?. Perché la maggioranza ha ritardato il rendiconto del 2025?. Chi ha ottenuto il finanziamento per i pazienti trapiantati?. Cosa comporta il cambio di rotta sulle case popolari?.? In Breve Stanziati 100mila euro per il fondo pazienti trapiantati su proposta di Angelo Primiani.. Mancato rendiconto regionale 2025 nonostante la scadenza del 30 aprile scorso.. Ritorno alla gestione case popolari dopo dodici anni di piano per l'Eres.. Lavori del Consiglio regionale differiti a lunedì prossimo per stallo emendamenti.. A Campobasso, il consigliere regionale del Movimento...🔗 Leggi su Ameve.eu
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