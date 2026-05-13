Bilancio Campobasso | 100mila euro per i pazienti trapiantati

Il bilancio del Campobasso prevede uno stanziamento di 100mila euro destinati ai pazienti trapiantati. La maggioranza ha deciso di ritardare la presentazione del rendiconto per il 2025, creando uno stallo che potrebbe influire sulla gestione della sanità pubblica. La decisione ha suscitato attenzione tra gli operatori del settore e tra i cittadini, preoccupati per le eventuali conseguenze sul servizio sanitario locale.

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