Inaugurata la Casa di Accoglienza Ca’ Romanin a Padova | un ponte vitale per i pazienti trapiantati

È stata inaugurata a Padova la Casa di Accoglienza Ca’ Romanin, un nuovo spazio dedicato ai pazienti trapiantati. Il luogo si trova nei pressi dell’ospedale ed è stato concepito per facilitare il soggiorno di chi necessita di cure prolungate. Il direttore dell’Unità di Ematologia ha definito la struttura come un “ponte vitale” tra il reparto e la vita quotidiana dei pazienti.

Riaperta il 31 marzo 2026 la struttura AIL vicino all’ospedale, per offrire supporto concreto a chi affronta il post-trapianto e le cure più delicate “Un ponte vitale tra ospedale e vita” è la frase utilizzata dal prof. Livio Trentin, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ematologia dell’Azienda Ospedaliera-Università di Padova. «Attraverso questa struttura AIL Padova offre un supporto concreto e quotidiano a persone che stanno affrontando una delle fasi più delicate e complesse del loro percorso terapeutico – spiega il prof. Trentin – dopo il trapianto, infatti, i pazienti si trovano in una condizione di estrema fragilità: il sistema immunitario è profondamente compromesso e il rischio infettivo è molto elevato, potenzialmente anche letale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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