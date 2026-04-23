Ritardi e mancate risposte sui rimborsi per i pazienti dializzati e trapiantati | protesta Fintred Chieti

L’associazione Fintred Chieti ha segnalato che non ha ancora ricevuto risposte dalla Asl di Chieti riguardo ai rimborsi per i pazienti dializzati, in dialisi peritoneale e trapiantati. Il sollecito inviato riguarda i pagamenti relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2026. Non sono stati ancora effettuati i pagamenti promessi, e la situazione ha portato a una protesta da parte dell’associazione.

Ancora nessun riscontro al sollecito inviato dall'associazione Fintred Chieti alla Asl di Chieti per il pagamento dei rimborsi destinati ai pazienti dializzati, ai pazienti in dialisi peritoneale e ai trapiantati, relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2026, che risultano ancora.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate I pazienti emodializzati e trapiantati aspettano da 7 mesi i rimborsi garantiti da una legge regionale: la protesta di Fintred odvAspettano i rimborsi per le spese di trasporto degli ultimi 7 mesi i pazienti emodializzati e trapiantati e, ad oggi, non è chiaro quando saranno... Rimborsi ai pazienti nefropatici: arrivano gli accrediti 2025, ma restano ritardi e urgenze strutturaliDopo la protesta di Fintred odv Chieti, la Asl ha erogato le quote relative all'anno scorso per i pazienti trapiantati e quelli che devono sottoporsi...