Cinema | aperta la sfida per 12 nuovi registi in Toscana

In Toscana è stata aperta una selezione per dodici registi che potranno partecipare alla residenza artistica Ulisse. La scadenza per presentare le domande è fissata al 15 maggio. La residenza si rivolge a registi italiani e stranieri, offrendo loro un'opportunità di approfondimento e creazione. La selezione è pubblica e prevede l'esame delle candidature inviate entro la data stabilita.

?? Cosa sapere Aperta in Toscana la selezione per 12 registi alla residenza artistica Ulisse entro il 15 maggio. Il percorso formativo di Samuele Rossi culminerà con il Festival dei Popoli nel novembre 2026. Dodici aspiranti registi e sceneggiatori possono candidarsi entro il 15 maggio per partecipare alla seconda edizione della residenza artistica Ulisse, un percorso che trasformerà le idee creative in progetti pronti per il mercato audiovisivo internazionale tra giugno e novembre 2026. La Tosca .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cinema: aperta la sfida per 12 nuovi registi in Toscana Notizie correlate Nasce “Ulisse”, la Residenza artistica per lo sviluppo del cinema documentario: aperta la call per 12 aspiranti registiDa giugno a novembre, in presenza e online, i partecipanti svolgeranno un percorso di formazione sull’iter di un documentario: dall’idea, alla... 12 nuovi arbitri: la sfida dei giovani calabresiNel cuore della Calabria, dove lo sport diventa scuola di vita, dodici giovani hanno superato con successo la prova finale per diventare arbitri... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: TG5: Iran sequestra 2 navi sfida aperta agli Usa Video; Presidenza Federcoop, è duello aperto: la sfida è tra Simoni e Dalpalù; Sfida aperta per eleggere il nuovo Consiglio della Provincia di Verona: sono due le liste in campo; Hangar Plus 2026, sostegno concreto per enti e imprese: tutti i dettagli. Kamal Aljafari a Torino: il cinema che sfida la memoria e riscrive la storia arriva al Cinema MassimoRetrospettiva e masterclass al Museo Nazionale del Cinema: quattro giorni per entrare nel cuore della Palestina tra immagini perdute e identità negate ... giornalelavoce.it Il passato non si dimentica. Si evolve. Il Diavolo Veste Prada 2 dal 29 Aprile nei cinema italiani. #screenweek #ildiavolovesteprada2 #merylstreep - facebook.com facebook Buongiorno e buon Mercoledi ..."C'era una volta (Il cinema) America....", ma ancora prima il "Teatro La Marmora"..un po di storia: Con il boom di Cinecittà, Roma si presentava negli anni 50 come una città risorta da poco, con ancora tutto da costruire, e come x.com