tutto il caso attorno alla biennale di venezia daccapo

La situazione legata alla Biennale di Venezia ha subito una svolta significativa dopo le dimissioni della giuria. Nel frattempo, gli artisti provenienti dalla Russia sono arrivati alla mostra, che aprirà tra meno di sette giorni. La decisione di un gruppo di giudici di lasciar perdere ha attirato l'attenzione, mentre il calendario dell’evento si avvicina rapidamente. La manifestazione si prepara ad accogliere i partecipanti e il pubblico, in un momento di forte attenzione mediatica.

Sabato sono arrivati a Venezia gli artisti russi che parteciperanno alla Biennale, una delle esposizioni d’arte contemporanea più importanti al mondo. Questa è la 61esima edizione e aprirà il 9 maggio. La presenza della Russia, sottoposta a diverse sanzioni internazionali per la sua invasione dell’Ucraina, a un evento culturale di questo calibro ha sollevato nelle scorse settimane enormi polemiche in Italia e in tutta Europa. L’esposizione è composta da due parti: la mostra centrale, allestita da un curatore scelto dalla Fondazione che gestisce la Biennale, si svolge negli spazi principali, cioè l’Arsenale e parte dei giardini. Ogni paese partecipante, poi, finanzia e gestisce il proprio padiglione nazionale scegliendo un artista o un collettivo che lo rappresenti.🔗 Leggi su Ilpost.it

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