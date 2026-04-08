Mutti presenta House of Polpa | ventimila lattine raccontano il passato il presente e il futuro dell' azienda

Mutti, azienda di Parma specializzata in prodotti a base di pomodoro, partecipa al FuoriSalone 2026 con un’installazione chiamata “House of Polpa”. L’installazione è composta da ventimila lattine e intende rappresentare il passato, il presente e il futuro dell’azienda. La partecipazione si inserisce nel contesto dell’evento, che si svolge nel centro di una grande città italiana.

Mutti, azienda di Parma leader in Europa nel mercato dei derivati del pomodoro, annuncia la propria partecipazione al FuoriSalone 2026 con l’installazione “House of Polpa”. Il progetto è stato realizzato nell’ambito di MATERIAE (20-30 aprile), la mostra-evento ideata e organizzata dalla rivista. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Viaggio nel Mediterraneo tra passato e presente: Cipriani presenta "Mare Nostrum"BRINDISI - Il Circolo della Vela di Brindisi organizza un incontro con Lorenzo Cipriani, che sabato 21 febbraio, alle 18. Country House Villadorata: il futuro dell’ hospitality parla sicilianoLa riscoperta delle destinazioni autentiche, lo slow travel come antidoto alla velocità della routine, la sostenibilità integrata nell’esperienza di...