Un servizio di riparazione gratuita di biciclette sta raggiungendo quindici comuni in Alto Adige attraverso un’officina mobile. Nei prossimi mesi, l’officina si fermerà in diverse località per offrire assistenza ai cittadini. Il servizio consente alle persone di portare le proprie biciclette per riparazioni senza costi, grazie a un team di tecnici che si sposta sul territorio con il mezzo attrezzato.

? Punti chiave Dove si fermerà l'officina mobile nei prossimi mesi?. Come funziona il servizio di riparazione gratuita per i cittadini?. Chi organizza questo tour itinerante tra i comuni altoatesini?. Perché la manutenzione delle bici è fondamentale per l'ambiente?.? In Breve Tour in 15 comuni tra San Pancrazio il 14 maggio e Malles l'8 settembre.. Giulio Angelucci e Peter Brunner promuovono la manutenzione per ridurre i rifiuti.. Tappe previste a Glorenza il 19 maggio, Velturno il 27 maggio e Corvara il 23 giugno.. Servizio promosso dall'Agenzia provinciale per l'ambiente insieme alla cooperativa sociale Novum.. L’officina mobile per la riparazione delle biciclette farà tappa a San Pancrazio giovedì 14 maggio dalle ore 11 alle ore 15, dando inizio a un tour che toccherà 15 comuni altoatesini fino a settembre.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bici gratis in Alto Adige: l’officina mobile tocca 15 comuni

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