Sindacati a breve i lavoratori precari della Regione avranno i loro rappresentanti

A breve si terranno le elezioni per eleggere i rappresentanti sindacali dei lavoratori regionali in somministrazione nel Friuli Venezia Giulia. Quasi 500 persone con contratti a termine attraverso agenzie del lavoro parteciperanno al voto, che definirà chi rappresenterà i loro interessi all’interno delle istituzioni regionali. Le elezioni riguardano esclusivamente i lavoratori precari dell’amministrazione regionale.

Alle elezioni parteciperanno cinque candidati in totale, una per la Cgil e quattro per la Cisl. Tra gli scopi della procedura c'è discutere con l'amministrazione regionale una riduzione dei contratti precari Tutto pronto per le elezioni dei rappresentanti sindacali dei lavoratori regionali in somministrazione, ovvero i quasi 500 che lavorano per l'amministrazione del Friuli Venezia Giulia tramite contratti a termine con le agenzie del lavoro. Lo scopo delle elezioni, che si terranno dal 2 al 5 marzo, è soprattutto quello di aprire una discussione con gli assessori regionali al fine di ridurre al minimo l’utilizzo di contratti precari. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Roma, lavoratori precari della ricerca occupano la sede del CnrOccupata la sede del Consiglio nazionale delle ricerche a piazzale Aldo Moro, a Roma.

Riforma della giustizia: Cgil Bari insiste sulla stabilizzazione dei lavoratori precari come pilastro essenzialeLa Cgil di Bari ha ribadito con forza che la vera riforma della giustizia non può prescindere dalla stabilizzazione dei lavoratori precari impiegati...

La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web.

Discussioni sull' argomento GPS 2026, ordinanza a breve: sindacati convocati per la piattaforma. Le ultime notizie. QUESTION TIME con Semeraro; Aggiornamento Gps 2026, il MIM convoca i sindacati per importanti novità: a breve ordinanza e nuova piattaforma; CCNL Funzioni Locali 2022-2024: cosa ne pensano i sindacati?; Sanità Privata e RSA. Convocazione al Ministero il 4 marzo. Sindacati: Pressione decisiva, avanti verso lo sciopero.

Aggiornamento Gps 2026, il MIM convoca i sindacati per importanti novità: a breve ordinanza e nuova piattaformaIn queste ore si sta per firmare l’ordinanza ministeriale relativa all’aggiornamento delle GPS 2026-2028. A riferirlo è la Gilda degli Insegnanti sui propri canali.Secondo quanto riportato da nostre f ... tecnicadellascuola.it

HAMAS RINGRAZIA (!!!) I SINDACATI DEI LAVORATORI PORTUALI DEL MEDITERRANEO PER IL LORO SCIOPERO CONTRO ISRAELE Ormai la realtà supera spesso la fantasia: in una breve dichiarazione diffusa tramite i propri canali, i terroristi di Hamas - facebook.com facebook