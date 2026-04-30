Il primo maggio di quest'anno ha visto un rapido confronto tra le parti sociali riguardo al decreto approvato il 30 aprile 2026. Da un lato, le imprese sostengono che il provvedimento favorisca la crescita economica, mentre dall’altro, la CGIL critica la mancanza di adeguamenti salariali, evidenziando un periodo di stagnazione. La discussione si concentra sulle implicazioni del decreto per i lavoratori e le aziende coinvolte.

? Cosa sapere Orsini e Landini si scontrano sul decreto Primo Maggio del 30 aprile 2026.. Il provvedimento favorisce le imprese mentre la CGIL denuncia la stagnazione dei salari.. Il 30 aprile 2026 segna un punto di scontro frontale tra le parti sociali in merito al nuovo decreto per il Primo Maggio, con Orsini che esprime favore verso la misura e Landini che denuncia l’assenza di incrementi salariali. Il dibattito economico si è riacceso bruscamente nelle ultime ore, quando Emanuele Orsini, alla guida di Confindustria, ha espresso un giudizio positivo e condivisibile riguardo alle disposizioni contenute nel decreto previsto per la festività del primo maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Primo Maggio: scontro aperto tra imprese e sindacati sui salari

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