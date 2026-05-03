Al termine di Sassuolo-Milan, partita valida per la 35ª giornata della Serie A 2025-2026, il tecnico del Milan ha espresso soddisfazione per la prestazione dei suoi giocatori. La squadra rossonera ha ottenuto una vittoria importante in trasferta, portando a casa i tre punti. Durante la conferenza stampa, l’allenatore ha ringraziato i calciatori per l’impegno dimostrato in campo. La partita si è conclusa con un risultato favorevole per il Milan.

Al termine di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, ha parlato Fabio Grosso, allenatore neroverde, in conferenza stampa. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Se si sente la rivelazione del campionato, come dice Allegri: "Stimo Allegri, lo conosco. Stimo allenatore e persona, perché è una persona di grandissimo livello. Lo ringrazio per i bei complimenti. Abbiamo fatto una bella partita, approcciata bene. Ci è stato spesso rimproverato questo, ma siamo partiti forte. La gara si è incalanata nel modo giusto, con l'espulsione, ma nel finale del primo tempo paghiamo pegno, non riconosciamo determinate situazioni e ci mettiamo in difficoltà da soli.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Grosso festeggia dopo Sassuolo-Milan: “Merito dei ragazzi”

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